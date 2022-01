Milan, Kessie verso l'addio: c'è il Barcellona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sarà lontano dal Milan il futuro di Franck Kessie. Il centrocampista, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, difficilmente prolungherà il proprio matrimonio con i rossoneri ed è ormai pronto ad... Leggi su today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sarà lontano dalil futuro di Franck. Il centrocampista, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, difficilmente prolungherà il proprio matrimonio con i rossoneri ed è ormai pronto ad...

Advertising

Glongari : ?? Accordo verbale tra #Kessie ed il #Barcellona per giugno quando scadrà il contratto con il #Milan del centrocampi… - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - AntoVitiello : ?? #Thiaw, la richiesta dello #Schalke è sugli 8 mln, il #Milan vorrebbe arrivare a 5-6 mln. Trattativa in corso ma… - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: #Milan, il preferito per sostituire #Kessie è Renato #Sanches via @tuttosport - mnimn_pearce : RT @AntoVitiello: ?? #Thiaw, la richiesta dello #Schalke è sugli 8 mln, il #Milan vorrebbe arrivare a 5-6 mln. Trattativa in corso ma non è… -