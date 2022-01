Milan, guarda Yacine Adli! Il Bordeaux esalta il suo capitano (VIDEO) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Yacine Adli è stato protagonista assoluto nell'ultimo match tra Bordeaux e Strasburgo: ecco tutte le giocate del centrocampista francese Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Adli è stato protagonista assoluto nell'ultimo match trae Strasburgo: ecco tutte le giocate del centrocampista francese

Advertising

fabio78official : @rossonero_fede Chiudo il discorso facendo presente che la maggior parte di questi giocatori ceduti non voleva nemm… - Pirata1899 : Il peggior ratto rimane mio padre. 8 anni a non guardare le partite, disinteressarsi, manco i derby. Ora, sono 6 me… - kimonsjaer24 : @tcarapezza È diverso. Ma stiamo parlando anche di un giovane che gioca in B. Nel momento in cui il milan lo compra… - ScoutismoRN : @GLupacci Vero ma guarda Kalulu serve anche tempo, il Milan li aspetta - Stocciz2 : @zerodarknesscos @marilarosa_ Guarda che gli aumenti di capitale non ripianano il debito eh ahhahh. Le azioni della… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan guarda Kovacevic: 'Lazetic grande affare, ha stoffa da top. Ricorda Ibra, impari da lui' "Un grande affare, che presto potrà diventare un grandissimo acquisto". Darko Kovacevic guarda oltre la giovane età di Marko Lazetic, un po' come fa il Milan quando si muove per scovare i talenti del futuro sui quali investire, e scommette sul connazionale appena sbarcato in rossonero. ...

Vlahovic e la passione della Juve per gli slavi ... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Juventus ... la Fiorentina apre alla cessione ma fa muro: servono 70 milioni Milan - Juventus: Ibrahimovic e ...

Milan, guarda Yacine Adli! Il Bordeaux esalta il suo capitano (VIDEO) Pianeta Milan Dalla Germania: Milan, salta l'allenamento | Trattativa in corso! Dalla Germania arrivano novità riguardo il sorprendente interesse del Milan per il giovane difensore centrale. E una trattativa in corso col Milan sembra quello più accreditato Il Milan sembra quindi ...

Shakira e Piqué: il figlio Milan è un bambino prodigio! Milan Piqué Mebarak, il figlio di Shakira e Gerard, è un vero e proprio bambino prodigio. Ha da poco compiuto nove anni e ha già molteplici talenti, ereditati dai suoi famosi genitori. Nonostante la g ...

"Un grande affare, che presto potrà diventare un grandissimo acquisto". Darko Kovacevicoltre la giovane età di Marko Lazetic, un po' come fa ilquando si muove per scovare i talenti del futuro sui quali investire, e scommette sul connazionale appena sbarcato in rossonero. ...... il quotidiano e gli allegati in digitalele altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Juventus ... la Fiorentina apre alla cessione ma fa muro: servono 70 milioni- Juventus: Ibrahimovic e ...Dalla Germania arrivano novità riguardo il sorprendente interesse del Milan per il giovane difensore centrale. E una trattativa in corso col Milan sembra quello più accreditato Il Milan sembra quindi ...Milan Piqué Mebarak, il figlio di Shakira e Gerard, è un vero e proprio bambino prodigio. Ha da poco compiuto nove anni e ha già molteplici talenti, ereditati dai suoi famosi genitori. Nonostante la g ...