(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non solo il calciomercato in entrata: ilpensa anche a rinnovare il contratto dei calciatori in scadenza, tra cui anche quello di

Advertising

Gazzetta_it : Leao: 'L'aiuto di Ibra e la fiducia di Pioli, così sono cambiato. Pronti per vincere' #Milan - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - NandoPiscopo1 : @ferngasp @Rigna_risorto @Zoroback_023 @milan_corner @GreenMidnight1 l'Inter si è indebolita sulla carta senza Luka… - PianetaMilan : #Milan, è #Leao il futuro dell’attacco rossonero: bisogna blindarlo | News #ACMilan #SempreMilan - INTERi_1908 : RT @Kokodewa7890: Leao, 22 anni sta carryando il Milan con a fianco un nano handicappato, un 40enne strafinito e dei focomelici dall'altra… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao

Tre mosse per assicurarsi il futuro: sono i rinnovi di tre colonne del, ossia Theo Hernandez , Ismael Bennacer e Rafael. In particolare per il primo, i rossoneri puntano a blindarlo: pronto un accordo totale per rinnovare fino al 2026 (con opzione per un'...... ildeve mettere in conto di sborsare una cifra importante. Sempre con il Lille, poi, potrebbero ripartire i dialoghi che coinvolgono Renato Sanches: il portoghese ha lo stesso agente di, ...Il Milan ha depositato il contratto di Marko Lazetic: 18 anni, alto 192 cm, punta centrale, è stato acquistato a titolo definitivo dalla Stella ...Con Vlahovic alla Juventus e Gosens verso l'Inter, il Milan deve rispondere anche sul mercato: tre nomi che infiammano i rossoneri ...