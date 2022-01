Michelle Hunziker | la malattia l’ha messa alle strette | ha fatto fatica a respirare

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha raccontato le difficoltà incontrate quando è statadalla. Ecco le sue parole In queste ultime settimane, il nome dellaè salito spesso agli onori della cronaca per via della sua rottura con Tomaso Trussardi. La coppia infatti, dopo dieci anni di amore, ha deciso di interrompere la relazione. I motivi esatti che hanno portato alla separazione non sono stati precisati. L’unica puntualizzazione che hanno voluto fare all’interno del comunicato è stata quella che entrambi si impegneranno a mantenere dei buoni rapporti per il bene delle loro due figlie.(Instagram)In realtà, anche se l’ufficialità è arrivata soltanto nel mese di gennaio, era già da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - BaritaliaNews : Michelle Hunziker, dopo gli auguri di Tomaso Trussardi la sua reazione lascia tutti a bocca aperta - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker tra fiori e torte: arrivano pure gli auguri di Tomaso Trussardi #tomasotrussardi #michellehunziker… - infoitcultura : Michelle Hunziker nel giorno del compleanno: “Grazie Tomaso”, E ai suoi fan “Presto risponderò a tutte le vos… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Festival di Sanremo beauty look: i top make up e acconciature capelli della storia. Da Anna Oxa a Belen, Maneskin,, Bertè e tanti altri Festival di Sanremo beauty look : un viaggio alla scoperta dei make up e delle acconciature più belle che hanno fatto la storia. In attesa di scoprire le canzoni ...Gli anni sembrano non passare mai per la bellissimache lo scorso 24 gennaio ha spento 45 candeline. In molti non hanno perso l'occasione di scriverle sui social bellissimi post di auguri e tra questi non è passato inosservato il ...Michelle Hunziker ha raccontato le difficoltà incontrate quando è stata messa alle strette dalla malattia. Ecco le sue parole ...Vittorio Feltri, che li fece conoscere e innamorare, dice la sua sulla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ...