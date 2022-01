Michelle Hunziker e il messaggio a Trussardi | “Sto male”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha inviato unpubblicamente a Tomaso. Vediamo cos’ha affermato. La relazione fra i due sembra dirottata verso il termine, ma loro continuano a stuzzicarsi a suon di messaggi. Questa volta è stataa taggare Tomasodurante una storia di Instagram e l’uomo ha ripubblicato la scenetta. Quello che sta avvenendo è realmente incomprensibile e i commentatori non riescono a capire la situazione.presente a un’evento in Germania (GettyImages)Lei è la bellissima conduttrice di vari programmi televisivi, specie su Mediaset, ed è famosa per la sua passata relazione con il cantante Eros Ramazzotti, con cui ha avuto una figlia. Lui è un imprenditore ...

'Sposarsi significa sopportarsi. Chi si separa perde insieme la partita'. Vittorio Feltri mette il dito tra (ex) moglie e marito:e Tomaso Trussardi (che rompe il silenzio). Pochi giorni fa, la coppia - alla luce di una serie di indiscrezioni sempre più insistenti - ha annunciato la separazione dopo dieci anni ...Tomaso Trussardi in compagnia di una ragazza bionda che non è. È questo il gossip che impazza dopo la separazione della coppia ufficializzata qualche giorno fa. A immortalare l'imprenditore in compagnia durante una settimana di relax a Cortina ...Michelle Hunziker commuove i fan con uno scatto sui social. La conduttrice di Mediaset dedica un messaggio a una persona speciale.Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è finita. La notizia del divorzio, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è sulla bocca di tutti e si va a caccia del gossip. A ...