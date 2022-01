“Mettetevi quella dannata mascherina, imbecilli”: la sfuriata del giornalista contro i no-vax è virale – VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È stata una vera e propria esplosione di rabbia quella che ha visto protagonista il giornalista messicano Leonardo Schwebel, che ha attaccato i no-vax durante un collegamento in diretta. Leggi anche -> “La mia vita sotto scorta per colpa dei no vax”: Antonella Viola si sfoga ma non fa un passo indietro Ed è stata una vera e propria sfuriata quella del giornalista, tanto che persino Enrico Mentana lo ha riportato nel suo programma ‘Open’ e nella serata di ieri persino ‘Striscia la Notizia’ lo ha fatto entrare nella sua striscia ‘I nuovi mostri’. Non ha avuto mezzi termini Schwebel quando, guardando fisso in camera, ha esclamato: “Smettetela di frenare il mondo intero”, rivolto soprattutto a coloro che rifiutano il vaccino anti-Covid. Ma la sfuriata non si ferma qui ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È stata una vera e propria esplosione di rabbiache ha visto protagonista ilmessicano Leonardo Schwebel, che ha attaccato i no-vax durante un collegamento in diretta. Leggi anche -> “La mia vita sotto scorta per colpa dei no vax”: Antonella Viola si sfoga ma non fa un passo indietro Ed è stata una vera e propriadel, tanto che persino Enrico Mentana lo ha riportato nel suo programma ‘Open’ e nella serata di ieri persino ‘Striscia la Notizia’ lo ha fatto entrare nella sua striscia ‘I nuovi mostri’. Non ha avuto mezzi termini Schwebel quando, guardando fisso in camera, ha esclamato: “Smettetela di frenare il mondo intero”, rivolto soprattutto a coloro che rifiutano il vaccino anti-Covid. Ma lanon si ferma qui ...

