Mercedes: il possibile ritiro di Hamilton spaventa i tifosi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I tifosi della Mercedes temono il possibile ritiro di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione dopo la conclusione del campionato mondiale 2021. Daniel Ricciardo: il pilota riceverà un riconoscimento speciale nel 2022 Mercedes: il ritiro di Hamilton sarà realtà? Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Formula Uno e Lewis Hamilton continua ad essere assente dalle scene. Il sette volte campione del mondo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni o postato nulla sui suoi profili social. Un’assenza che continua a destare preoccupazione in casa Mercedes, specialmente per i tifosi del team anglo-tedesco. La scuderia non ha comunicato nulla a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Idellatemono ildi Lewis. Il sette volte iridato non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione dopo la conclusione del campionato mondiale 2021. Daniel Ricciardo: il pilota riceverà un riconoscimento speciale nel 2022: ildisarà realtà? Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Formula Uno e Lewiscontinua ad essere assente dalle scene. Il sette volte campione del mondo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni o postato nulla sui suoi profili social. Un’assenza che continua a destare preoccupazione in casa, specialmente per idel team anglo-tedesco. La scuderia non ha comunicato nulla a ...

