Maria Elisabetta Alberti Casellati, la corsa a perdifiato per apparire quirinabile. Chi è la storica pretoriana di Berlusconi: dalla marcia sul tribunale alla spola con i voli blu fino alla battaglia per il suo vitalizio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una volta si guardò allo specchio e in traslucido forse le comparve Pertini. Infuriava la seconda ondata del virus, il governo contava centinaia di morti e doveva decidere di togliere alla gente – dopo i cinema, le cene fuori, le scuole – perfino il Natale. Eppure Maria Elisabetta Alberti Casellati, diventata presidente del Senato per una testacoda della Storia grazie ai voti dei 5 Stelle, scelse quel momento per assaltare il governo: insieme agli auguri di Natale impacchettò una sequela di accuse sui “troppi errori” nella lotta al virus: “E’ incomprensibile – scandì – che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi per il Natale” e per esempio se “potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”. In effetti era il problema di tanti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una volta si guardò allo specchio e in traslucido forse le comparve Pertini. Infuriava la seconda ondata del virus, il governo contava centinaia di morti e doveva decidere di toglieregente – dopo i cinema, le cene fuori, le scuole – peril Natale. Eppure, diventata presidente del Senato per una testacoda della Storia grazie ai voti dei 5 Stelle, scelse quel momento per assaltare il governo: insieme agli auguri di Natale impacchettò una sequela di accuse sui “troppi errori” nella lotta al virus: “E’ incomprensibile – scandì – che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi per il Natale” e per esempio se “potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”. In effetti era il problema di tanti: ...

Advertising

grancetto : RT @luigivanti: Maria Elisabetta Alberti Casellati da domani (quorum 505) potrebbe (potrebbe) essere votata compatta da tutto il Cdx. Letta… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto'. Enrico Letta, su Twitter… - momentidistallo : RT @BlobRai3: Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto'. Enrico Letta, su Twitter… - Theziz1 : RT @luigivanti: Maria Elisabetta Alberti Casellati da domani (quorum 505) potrebbe (potrebbe) essere votata compatta da tutto il Cdx. Letta… - xposeidone : RT @luigivanti: Maria Elisabetta Alberti Casellati da domani (quorum 505) potrebbe (potrebbe) essere votata compatta da tutto il Cdx. Letta… -