Mara Venier e l’amore con Francesco Ferracini: la storia del matrimonio e i motivi del divorzio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mara Venier non ha mai nascosto al pubblico il racconto della storia d’amore con il suo primo marito, Francesco Ferracini. La loro relazione è nata quando entrambi erano molto giovani ed è stata colma di prime esperienze. A dividerli hanno contribuito anche obiettivi diversi: pare che Ferracini abbia dato la precedenza ai suoi sogni da attore fin dall’inizio del matrimonio. Mara Venier e Francesco Ferracini: la storia d’amore da giovani Una storia iniziata quando Mara Venier era giovanissima, quella con Francesco Ferracini, sposato il 13 giugno 1968. All’epoca, lui era un modello e aspirava già a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022)non ha mai nascosto al pubblico il racconto dellad’amore con il suo primo marito,. La loro relazione è nata quando entrambi erano molto giovani ed è stata colma di prime esperienze. A dividerli hanno contribuito anche obiettivi diversi: pare cheabbia dato la precedenza ai suoi sogni da attore fin dall’inizio del: lad’amore da giovani Unainiziata quandoera giovanissima, quella con, sposato il 13 giugno 1968. All’epoca, lui era un modello e aspirava già a ...

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - MircoCadamuro : RT @DavidPuente: Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No! Il vide… - mittalagatta : RT @emanugi07: Mara Venier a Pierpaolo Sileri: Domani iniziano i 50enni lei si vaccina 'grazie a Dio ne ho 49' - Grandeinganno https://t.co… - FabioVaio : @grszia2 @EmilianoBechini No perché, a suo dire e sono parole sue dette a Mara Venier, 'fortunatamente' ha ancora 49 anni. -