Manuela Villa: "Sanremo 35 anni dopo potrebbe ricordare papà Claudio ma ci spero poco…" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il 7 febbraio del 1987 il triste annuncio di Baudo dal palco del festival. La cantante: "Quel giorno avevo compiuto 21 anni, il giorno della mia nascita è lo stesso della sua morte"

