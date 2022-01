Malattie rare: screening neonatale, 5 le patologie sotto osservazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - A differenza delle 7 patologie rare - Sma, Gaucher, Fabry, Pompe e Mps I, immunodeficienze congenite e sindrome adrenogenitale - che avrebbero tutte le carte in regola per entrare nello screening neonatale esteso, differente è la situazione nella quale si trovano un gruppo di altre Malattie, almeno 5, che hanno alcuni requisiti, ma non tutti quelli richiesti per essere ammissibili. Si tratta di patologie che, pur non potendo oggi ambire all'inserimento nel panel, vanno tenute "sotto osservazione" perché potrebbero nel giro di poco tempo arrivare ad avere le caratteristiche che mancano per l'inserimento nel panel italiano. E' quanto emerso oggi nel corso del convegno 'screening ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - A differenza delle 7- Sma, Gaucher, Fabry, Pompe e Mps I, immunodeficienze congenite e sindrome adrenogenitale - che avrebbero tutte le carte in regola per entnelloesteso, differente è la situazione nella quale si trovano un gruppo di altre, almeno 5, che hanno alcuni requisiti, ma non tutti quelli richiesti per essere ammissibili. Si tratta diche, pur non potendo oggi ambire all'inserimento nel panel, vanno tenute "" perché potrebbero nel giro di poco tempo arrivare ad avere le caratteristiche che mancano per l'inserimento nel panel italiano. E' quanto emerso oggi nel corso del convegno '...

