Malattie rare, Scarpa (Metabern): "Italia primo Paese per screening neonatale" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - "L'Italia è il Paese che effettua il maggior numero di screening neonatali. Una buona notizia, ma è importante che si sappia anche come seguire e prendere in carico nel tempo i pazienti, soprattutto nell'ambito delle Malattie lisosomiali". Lo ha sottolineato Maurizio Scarpa, coordinatore di Metabern, la rete di riferimento europea per le Malattie metaboliche rare, nel suo intervento oggi al convegno 'screening neonatale esteso. 2006-2021, 5 anni di progressi. Sfide e prospettive per il futuro', organizzato da Osservatorio Malattie rare. "Il 99% delle Malattie lisosomiali non portano alla morte il bambino nel primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - "L'è ilche effettua il maggior numero dineonatali. Una buona notizia, ma è importante che si sappia anche come seguire e prendere in carico nel tempo i pazienti, soprattutto nell'ambito dellelisosomiali". Lo ha sottolineato Maurizio, coordinatore di, la rete di riferimento europea per lemetaboliche, nel suo intervento oggi al convegno 'esteso. 2006-2021, 5 anni di progressi. Sfide e prospettive per il futuro', organizzato da Osservatorio. "Il 99% dellelisosomiali non portano alla morte il bambino nel...

Advertising

sulsitodisimone : Malattie rare, Scarpa (Metabern): 'Italia primo Paese per screening neonatale' - telodogratis : Malattie rare, Scarpa (Metabern): “Italia primo Paese per screening neonatale” - fisco24_info : Malattie rare, Scarpa (Metabern): 'Italia primo Paese per screening neonatale': (Adnkronos) - 'Ma le patologie liso… - italiaserait : Malattie rare, Scarpa (Metabern): “Italia primo Paese per screening neonatale” - TV7Benevento : Malattie rare, Scarpa (Metabern): 'Italia primo Paese per screening neonatale'... -