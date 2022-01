Malagrotta: 250 milioni dall’Europa per la bonifica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 250 milioni dal Governo per la bonifica di Malagrotta. Per la più grande discarica d’Europa arriva un decreto legge dell’esecutivo. Un’operazione da concludere entro il 2025 per non disperdere i fondi europei. Chiusa nel 2013 dall’allora sindaco Marino e dal governatore Zingaretti, la struttura di Malagrotta attende da allora di esser messa in sicurezza. Adesso potrebbe arrivare una svolta. I dubbi di alcuni, relativi all’uso di fondi pubblici per bonificare un sito privato, si vestono di tinte comunitarie: il conto dell’impresa, infatti, spetterà all’Europa. Circa 250 milioni, provenienti dal Fondo sviluppo e Coesione. La road map prevede che ad Aprile venga pubblicato il bando per i lavori: poi, i cantieri per il capping, la copertura degli invasi, andranno aperti entro il 2022 e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 250dal Governo per ladi. Per la più grande discarica d’Europa arriva un decreto legge dell’esecutivo. Un’operazione da concludere entro il 2025 per non disperdere i fondi europei. Chiusa nel 2013 dall’allora sindaco Marino e dal governatore Zingaretti, la struttura diattende da allora di esser messa in sicurezza. Adesso potrebbe arrivare una svolta. I dubbi di alcuni, relativi all’uso di fondi pubblici perre un sito privato, si vestono di tinte comunitarie: il conto dell’impresa, infatti, spetterà all’Europa. Circa 250, provenienti dal Fondo sviluppo e Coesione. La road map prevede che ad Aprile venga pubblicato il bando per i lavori: poi, i cantieri per il capping, la copertura degli invasi, andranno aperti entro il 2022 e ...

