Madonna vuole fare un tour mondiale con Britney Spears (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono molte le colleghe che negli anni hanno espresso la loro solidarietà a Britney Spears, ma una delle poche che ha dimostrato attivamente di voler aiutare la popstar è Madonna. Le due icone del pop si sono sempre supportate a vicenda e in più occasioni hanno collaborato e forse torneranno a farlo in futuro. Proprio ieri sera durante una diretta Instagram la regina del pop ha rivelato che le piacerebbe fare un tour mondiale con la Spears: “Se farò nuovamente un tour mondiale? Oh certo, magari negli stadi, io insieme a Britney Spears, sarebbe molto bello“. Riuscite ad immaginare l’iconicità di un tour del genere? Questo sì che sarebbe ‘alzare l’asticella’. Per adesso è un sogno e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono molte le colleghe che negli anni hanno espresso la loro solidarietà a, ma una delle poche che ha dimostrato attivamente di voler aiutare la popstar è. Le due icone del pop si sono sempre supportate a vicenda e in più occasioni hanno collaborato e forse torneranno a farlo in futuro. Proprio ieri sera durante una diretta Instagram la regina del pop ha rivelato che le piacerebbeuncon la: “Se farò nuovamente un? Oh certo, magari negli stadi, io insieme a, sarebbe molto bello“. Riuscite ad immaginare l’iconicità di undel genere? Questo sì che sarebbe ‘alzare l’asticella’. Per adesso è un sogno e ...

Advertising

alidinuvole : @scemacazzo madonna santa ma che vuole questo, sta palesemente rosicando - ChiaStar1D : Ma che cazzo vuole Katia che si crede la madonna H24 e ha piantato su un casino per ‘vecchietta’ #jeru - AneMiavb : @gabrielsniceass Madonna comunque a non capire un cazzo così tanto ce ne vuole - byulkyunx : saranno poi cazzi di quella persona se vuole smettere di seguire un artista chi siete voi per mettere bocca sui gus… - lauinpigiama : Madonna User ma chi vuole fare la moglie rischiando di finire con uno così -