M5S, Diaco: Malagrotta, che fine hanno fatto fondi per post mortem trentennali? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Finalmente sono stati stanziati 250 milioni di euro per la bonifica della ex discarica di Malagrotta, sicuramente un passo decisivo in avanti per salvaguardare salute, cittadini e ambiente. Però le problematiche conseguenti all’utilizzo quasi cinquantennale della discarica di Malagrotta non finiscono con la sua chiusura.” “Non a caso la Commissione europea vuole che l’invaso ubicato nella Valle Galeria venga messo in sicurezza attraverso il capping. Ora, visto che nella tariffa per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso di qualsiasi discarica è compresa una quota che ogni gestore deve accantonare per il post mortem trentennale, come M5S capitolino ci chiediamo che fine abbiano fatto quei fondi.” “E attenzione: il post mortem di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Finalmente sono stati stanziati 250 milioni di euro per la bonifica della ex discarica di, sicuramente un passo decisivo in avanti per salvaguardare salute, cittadini e ambiente. Però le problematiche conseguenti all’utilizzo quasi cinquantennale della discarica dinon finiscono con la sua chiusura.” “Non a caso la Commissione europea vuole che l’invaso ubicato nella Valle Galeria venga messo in sicurezza attraverso il capping. Ora, visto che nella tariffa per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso di qualsiasi discarica è compresa una quota che ogni gestore deve accantonare per iltrentennale, come M5S capitolino ci chiediamo cheabbianoquei.” “E attenzione: ildi ...

Advertising

GiornaleLazio : Malagrotta, Diaco (M5S): “Che fine hanno fatto fondi per post mortem trentennale e come verrà ripulita la discarica… - LavoroLazio_com : Rifiuti, Diaco (M5S): “Caos Zingaretti, prima dice una cosa poi fa il contrario” “Uno Zingaretti in stato confusion… - GiornaleLazio : IX Municipio, Canale-Diaco (M5S): “Situazione raccolta rifiuti esplosiva, Gualtieri e Alfonsi abusano della pazienz… - quartomiglio : Diaco (M5S): “Moria di storni all’Appio e a via Giolitti, amministrazione indaghi” - quartomiglio : Diaco (M5S): “Moria di storni all’Appio e a via Giolitti, amministrazione indaghi” -