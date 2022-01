Love is in the air, trama 26 gennaio: il sacrificio di Serkan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Love is in the air, Serkan sarà sempre più deciso a riconquistare la sua amata Eda e a formare con lei e la piccola Kiraz una famiglia. L'architetto, archiviato il grandissimo spavento per lo shock anafilattico che ha colpito la bambina quando ha inavvertitamente mangiato una merendina contenente fragole, a cui è allergica, si concentrerà nuovamente sul suo ambizioso obiettivo e sarà pronto a lasciare la Yildiz senza parole. Intanto, Aydan e Seyfi, dopo aver scoperto che anche Kemal, come Kiraz, è allergico alle fragole, inizieranno a pensare che possa essere lui il padre di Serkan e non Alptekin, come si è sempre pensato. La signora Bolat, infatti, ha saputo dal compagno che quando è stato concepito il ragazzo, ha trascorso una notte di passione con lui, ma lo aveva rimosso in quanto era completamente ubriaca. Aydan, come segnala ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ais in the air,sarà sempre più deciso a riconquistare la sua amata Eda e a formare con lei e la piccola Kiraz una famiglia. L'architetto, archiviato il grandissimo spavento per lo shock anafilattico che ha colpito la bambina quando ha inavvertitamente mangiato una merendina contenente fragole, a cui è allergica, si concentrerà nuovamente sul suo ambizioso obiettivo e sarà pronto a lasciare la Yildiz senza parole. Intanto, Aydan e Seyfi, dopo aver scoperto che anche Kemal, come Kiraz, è allergico alle fragole, inizieranno a pensare che possa essere lui il padre die non Alptekin, come si è sempre pensato. La signora Bolat, infatti, ha saputo dal compagno che quando è stato concepito il ragazzo, ha trascorso una notte di passione con lui, ma lo aveva rimosso in quanto era completamente ubriaca. Aydan, come segnala ...

Advertising

pvrplequack : no he’s the love of my life voi non capite quanto bene gli voglio - PR0DBYJOONG : x armys mi hanno rotto il cazzo. e 'paved the way' non si può dire, 'love myself' non si può dire ohhh ma vi svegli… - Aryaviola13 : @BTS_twt_THE Ciao Tae dall'Italia con taaaaaaaaaaaanto amore love love saranghae guarda che noi armys italiane vi a… - radiokemonia : Stai ascoltando: R.E.M.-The One I Love La musica anni 80 solo su - waytosunset : @_elpsycongro0_ tweet di apprezzamento per Yatora >>> ma ne faccio uno solo per te perché you deserve all the love… -