Love is in the air, anticipazioni 27 gennaio: Eda dà un ordine a Serkan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata giovedì 27 gennaio. Dopo tutto quello che è successo, si torna al lavoro: Eda dà un ordine a Serkan. La soap di Canale 5, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, arriva ad un punto cruciale: cosa succede a Eda e Serkan e tutti gli altri protagonisti della serie turca che ha conquistato il pubblico italiano. Prossima puntata Love is in the AirPer cinque anni Kiraz ha vissuto soltanto con sua madre Eda, senza mai conoscere suo padre Serkan Bolat. Appena l’architetto è entrato a far parte della sua vita, tutto è cambiato. Per un tragico errore la bambina ha rischiato la vita, mangiando una merendina alle fragole a cui è allergica. In ospedale Kemal racconta che da bambino gli è ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022)is in the air prossima puntata giovedì 27. Dopo tutto quello che è successo, si torna al lavoro: Eda dà un. La soap di Canale 5, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, arriva ad un punto cruciale: cosa succede a Eda ee tutti gli altri protagonisti della serie turca che ha conquistato il pubblico italiano. Prossima puntatais in the AirPer cinque anni Kiraz ha vissuto soltanto con sua madre Eda, senza mai conoscere suo padreBolat. Appena l’architetto è entrato a far parte della sua vita, tutto è cambiato. Per un tragico errore la bambina ha rischiato la vita, mangiando una merendina alle fragole a cui è allergica. In ospedale Kemal racconta che da bambino gli è ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Mediaset Inf… - magdaebasta : RT @_anamorfosi_: Solo perché stiamo in tema... Cartellone pubblicitario all'Esquilino di un anno fa. 'love is in the air...' (?? mia) http… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Love is in the air: KEREM è un ladro? AYDAN sospetta di lui ma... #anticipazioni #love #kerem #ladro… - darlingRirii : Ho cominciato the Spanish Love Deception e posso dire che la protagonista già mi sta sul cazzo dal primo capitolo è… - WooyoXGeorgia : guardate come splende il mio amore?? I really love him very very much more than the whole universe. ????you are mine m… -