L’ospedale Usa: «Non vuoi vaccinarti? Perdi il posto per il trapianto di cuore» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Niente trapianto di cuore a un paziente che non vuole vaccinarsi contro Covid-19. Accade in un ospedale di Boston, secondo quanto ricostruisce la CBS Boston. Il paziente in attesa di un trapianto di cuore è DJ Ferguson e ha 31 anni: si trova al Brigham and Women’s Hospital in attesa di un trapianto di cuore di cui, si legge, ha grande necessità. La sua famiglia spiega che era in cima alla lista, ma che la politica delL’ospedale lo fa risultare non più idoneo perché non ha ricevuto la vaccinazione. «È contraria ai suoi principi: non ci crede», dice David Ferguson, il papà. «Ma è anche una policy che qui stanno facendo rispettare e quindi lo hanno tolto dalla lista un trapianto di cuore». «Come molti altri programmi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nientedia un paziente che non vuole vaccinarsi contro Covid-19. Accade in un ospedale di Boston, secondo quanto ricostruisce la CBS Boston. Il paziente in attesa di undiè DJ Ferguson e ha 31 anni: si trova al Brigham and Women’s Hospital in attesa di undidi cui, si legge, ha grande necessità. La sua famiglia spiega che era in cima alla lista, ma che la politica dello fa risultare non più idoneo perché non ha ricevuto la vaccinazione. «È contraria ai suoi principi: non ci crede», dice David Ferguson, il papà. «Ma è anche una policy che qui stanno facendo rispettare e quindi lo hanno tolto dalla lista undi». «Come molti altri programmi di ...

