Lorenzo, 10 anni, muore di Covid: "Il pediatra ci ha detto di aspettare a vaccinarlo", dice il padre (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un bambino di 10 anni è morto di Covid. Il bambino non era vaccinato e il padre spiega le ragioni di tale scelta. Nucetto, piccolo comune in provincia di Cuneo, piange la perdita del piccolo Lorenzo Gazzano, per tutti il piccolo Lollo, che faceva il chierichetto nella chiesa del paese tutte le domeniche. Il bambino L'articolo proviene da Leggilo.org.

