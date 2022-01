L’Ordine dei medici di Bari sospende altri 26 camici bianchi non vaccinati L'annuncio in giornata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 26 medici «che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale», sulla base delle nuove procedure previste dal decreto legge 172 del 27 novembre 2021 «e a cui il garante della privacy ha dato il via libera a metà dicembre», sono stati sospesi dall’esercizio della professione. A darne notizia è L’Ordine dei medici di Bari, che aggiorna i dati sui camici bianchi che non si sono sottoposti all’iniezione anti-Covid: «Dei 53 medici sospesi nelle settimane scorse, 3 hanno prodotto una certificazione valida. In totale, a oggi sono quindi 76 i medici sospesi per mancata ottemperanza dell’obbligo vaccinale, dall’avvio delle procedure- comunica Omceo-. Prosegue quindi l’attività di verifica che consiste nell’incrociare l’anagrafe nazionale del green pass con le ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 26«che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale», sulla base delle nuove procedure previste dal decreto legge 172 del 27 novembre 2021 «e a cui il garante della privacy ha dato il via libera a metà dicembre», sono stati sospesi dall’esercizio della professione. A darne notizia èdeidi, che aggiorna i dati suiche non si sono sottoposti all’iniezione anti-Covid: «Dei 53sospesi nelle settimane scorse, 3 hanno prodotto una certificazione valida. In totale, a oggi sono quindi 76 isospesi per mancata ottemperanza dell’obbligo vaccinale, dall’avvio delle procedure- comunica Omceo-. Prosegue quindi l’attività di verifica che consiste nell’incrociare l’anagrafe nazionale del green pass con le ...

