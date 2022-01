Lo sparo al telefono coi carabinieri: l'ultimo gesto del killer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver ucciso i suoi familiari, il licatese Angelo Tardino ha cercato di togliersi la vita mentre era al telefono coi carabinieri. Adesso è in coma irreversibile Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver ucciso i suoi familiari, il licatese Angelo Tardino ha cercato di togliersi la vita mentre era alcoi. Adesso è in coma irreversibile

