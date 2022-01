“Lo ha detto durante la pubblicità”. Aldo Montano smaschera Alex Belli, la bomba dopo la lite al GF Vip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nello studio del GF Vip 6 Alex Belli è spesso al centro delle dinamiche ed è successo anche nella diretta di venerdì 21 gennaio 2022. Momenti di tensione durante la pubblicità e anche dopo, quando Alfonso Signorini è tornato in onda ed è sbottato contro l’ex concorrente, squalificato ormai un mese fa per non aver mantenuto le distanze di sicurezza durante l’incontro con la moglie Delia Duran. Mentre andava in onda la pausa pubblicitaria al GF Vip, c’è stato uno scontro tra Aldo Montano e Alex Belli, con l’attore che ha lasciato lo studio. “C’è una poltrona vuota ed è quella di Alex Belli – ha annunciato Signorini – Come mai se n’è andato? Mi dicono che poco fa c’è stata una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nello studio del GF Vip 6è spesso al centro delle dinamiche ed è successo anche nella diretta di venerdì 21 gennaio 2022. Momenti di tensionelae anche, quando Alfonso Signorini è tornato in onda ed è sbottato contro l’ex concorrente, squalificato ormai un mese fa per non aver mantenuto le distanze di sicurezzal’incontro con la moglie Delia Duran. Mentre andava in onda la pausa pubblicitaria al GF Vip, c’è stato uno scontro tra, con l’attore che ha lasciato lo studio. “C’è una poltrona vuota ed è quella di– ha annunciato Signorini – Come mai se n’è andato? Mi dicono che poco fa c’è stata una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il grido di dolore di papa Francesco per i migranti annegati: 'Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle… - Liv_Jodie : @Carboniopensan1 Acqua. Importante bere al mattino anche prima di mangiare. Spesso si è disidratati durante la nott… - Chiara02224370 : schermo con la serie TV Dreams and Lives, ha risposto alle domande durante le riprese. Parlando della data del matr… - Dario20249426 : Il prof di motoria in DAD ci ha detto di uscire di casa durante le sue ore - mingyulino : ma come cazzo stai dicendo mi scusi tanto quella è una frase che shwa ha detto durante il concerto ai fan ma che ca… -