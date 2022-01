LIVE Costa d’Avorio-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Partita inizia con un ritmo molto lento in campo. 1’Inizia la partita! 16.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 16.50 Mancano solo cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 16.45 L’Egitto ha ottenuto invece, nel girone di qualificazione, 2 vittorie contro Sudan e Guinea-Bissau ed una sconfitta contro la Nigeria, qualificandosi agli ottavi di finale. 16.42 La Costa d’Avorio arriva a questo match dopo 2 vittorie ed un pareggio nel girone con Algeria, Sierra Leone e Guinea Equatoriale. 16.37 Ecco le formazioni ufficiali: Costa d’Avorio (4-3-3): Sangare; Konan, Deli, Bailly, Aurier; Kessié, Seri, I.Sangaré; Gradel, Haller, Pépé. All. BeaumelleEgitto (4-3-3): El Shenawi; Amroelsoulia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Partita inizia con un ritmo molto lento in campo. 1’Inizia la partita! 16.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 16.50 Mancano solo cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 16.45 L’ha ottenuto invece, nel girone di qualificazione, 2 vittorie contro Sudan e Guinea-Bissau ed una sconfitta contro la Nigeria, qualificandosi agli ottavi di finale. 16.42 Laarriva a questo match dopo 2 vittorie ed un pareggio nel girone con Algeria, Sierra Leone e Guinea Equatoriale. 16.37 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Sangare; Konan, Deli, Bailly, Aurier; Kessié, Seri, I.Sangaré; Gradel, Haller, Pépé. All. Beaumelle(4-3-3): El Shenawi; Amroelsoulia, ...

