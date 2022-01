L'ipotesi: estensione illimitata del green pass per chi ha fatto le tre dosi di vaccino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vita normale per i vaccinati? Palazzo Chigi verso l'estensione illimitata del Super green pass per chi ha effettuato tutto il ciclo vaccinale anti Covid, compresa cioè la dose booster. E' un'ipotesi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vita normale per i vaccinati? Palazzo Chigi verso l'del Superper chi ha effettuato tutto il ciclo vaccinale anti Covid, compresa cioè la dose booster. E' un'...

Advertising

Asgard_Hydra : Arriva il Green Pass illimitato: ipotesi estensione senza tempo, ma non per tutti - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Super Green pass, ipotesi estensione per i vaccinati - italiaserait : Super Green pass, ipotesi estensione per i vaccinati - frncsc_cnt : @ilsabino1994 @FraPrincipess_ Conte sta facendo la sua partita. Frattini non è una bella ipotesi, ma è un'ipotesi r… - Eraclanius : RT @987mies: Cosa pensa @massimogara, fautore - SI APPRENDE (cit.) - del superamento del #greenpass, dell'ipotesi di estensione sine die de… -