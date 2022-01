L’Infanta Cristina di Spagna lascia il marito | il suo amore e la sua pazienza sono finiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Correva l’anno 1996 quando, secondogenita di Re Juan Carlos di, conobbe Iñaki Urdangarin ai Giochi Olimpici di Atlanta e perse la testa per quel campione di pallamano bello, alto e con gli occhi cerulei. Lui era sentimentalmente impegnato da tempo, ma perdi Borbone mollò la fidanzata in men che non si dica e nel giro di un anno la coppia convolò a nozze nonostante re Juan Carlos disapprovasse l’unione di sua figlia con lo sportivo che gli era stato descritto come inaffidabile, ambizioso e manipolatore. La cerimonia nuziale si era svolta in pompa magna il 4 ottobre del 1997 nella cattedrale di Barcellona, fra i 1.500 invitati comparivano re, principi e aristocratici provenienti da ogni parte dell’Europa e al matrimonio da favola era seguita la nascita di ben 4 eredi: Juan, Pablo, ...