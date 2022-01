L’indecente: è questa la ricetta del miglior fondente al cioccolato! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’indecente non fa per voi se siete a dieta, siete avvisate! E questa, lo sappiamo, non è una buona notizia, perché è certo che questo sia un dolce ipercalorico: una fetta equivale a 1 ora di sport intensivo. Tuttavia, la dose di endorfine rilasciata è più o meno equivalente. È sicuramente il migliore fondant del mondo: golosissimo e dal cuore morbido, dopo una mezz’ora di cottura verificate con la lama di un coltello, dovrà uscire leggermente bagnata solo sulla punta e vi garantirete un dessert da mille e una notte. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! L’indecente: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: burro, 300 g zucchero, 300 g cioccolato fondente, 500 g uova, 6 olio di semi di girasole, 60 g farina bianca, 360 g sale, 1 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022)non fa per voi se siete a dieta, siete avvisate! E, lo sappiamo, non è una buona notizia, perché è certo che questo sia un dolce ipercalorico: una fetta equivale a 1 ora di sport intensivo. Tuttavia, la dose di endorfine rilasciata è più o meno equivalente. È sicuramente ile fondant del mondo: golosissimo e dal cuore morbido, dopo una mezz’ora di cottura verificate con la lama di un coltello, dovrà uscire leggermente bagnata solo sulla punta e vi garantirete un dessert da mille e una notte. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Perprocuratevi: burro, 300 g zucchero, 300 g cioccolato, 500 g uova, 6 olio di semi di girasole, 60 g farina bianca, 360 g sale, 1 ...

