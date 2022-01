L'incontro tra Putin ed alcune aziende italiane; dall'economia segnali distensivi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua a far discutere il caso del meeting virtuale, che si è svolto oggi tra il presidente russo Vladimir Putin e i responsabili di sedici grandi imprese italiane (tra cui Enel, Generali, Intesa Sanpaolo e Unicredit). Nonostante l’evento non avesse ufficialmente una connotazione politica e diplomatica, Bloomberg News ha fatto sapere che il governo Draghi ha cercato di farlo saltare, chiedendo ai dirigenti italiani di non prendervi parte. Il tentativo è tuttavia caduto nel vuoto. A pesare sulla linea del premier italiano sarebbe stata molto probabilmente la delicata situazione internazionale, soprattutto in relazione alla crisi ucraina. Nonostante alcune divergenze interne, il fronte occidentale si è ricompattato negli ultimi giorni, minacciando sanzioni a Mosca, nel caso dovesse aver luogo un’invasione dell’Ucraina: Draghi avrebbe ... Leggi su panorama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua a far discutere il caso del meeting virtuale, che si è svolto oggi tra il presidente russo Vladimire i responsabili di sedici grandi imprese(tra cui Enel, Generali, Intesa Sanpaolo e Unicredit). Nonostante l’evento non avesse ufficialmente una connotazione politica e diplomatica, Bloomberg News ha fatto sapere che il governo Draghi ha cercato di farlo saltare, chiedendo ai dirigenti italiani di non prendervi parte. Il tentativo è tuttavia caduto nel vuoto. A pesare sulla linea del premier italiano sarebbe stata molto probabilmente la delicata situazione internazionale, soprattutto in relazione alla crisi ucraina. Nonostantedivergenze interne, il fronte occidentale si è ricompattato negli ultimi giorni, minacciando sanzioni a Mosca, nel caso dovesse aver luogo un’invasione dell’Ucraina: Draghi avrebbe ...

