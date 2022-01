Liliana Segre sul prossimo Capo dello Stato: “Dovrà promuovere memoria e valori antifascisti” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non è mai mancata, in questi primi giorni di voto. Fare la sua parte nell’elezione del prossimo Capo dello Stato è, per Liliana Segre, un dovere morale fortemente sentito. La senatrice a vita, 91 anni, in una lunga intervista al quotidiano La Stampa, specifica però che “Naturalmente non intervengo nella discussione sui nomi, anche se come ovvio farò il mio dovere di ‘grande elettrice’, secondo quanto la mia coscienza mi detterà”. Liliana Segre, 91 anni, è una senatrice a vita della Repubblica Italiana La coscienza di una donna, di una cittadina italiana che ha sempre avuto a cuore le sorti del suo Paese e che non ha mai nascosto quali siano i valori che ritiene indispensabili per il bene comune di tutta la cittadinanza. Alla vigilia ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non è mai mancata, in questi primi giorni di voto. Fare la sua parte nell’elezione delè, per, un dovere morale fortemente sentito. La senatrice a vita, 91 anni, in una lunga intervista al quotidiano La Stampa, specifica però che “Naturalmente non intervengo nella discussione sui nomi, anche se come ovvio farò il mio dovere di ‘grande elettrice’, secondo quanto la mia coscienza mi detterà”., 91 anni, è una senatrice a vita della Repubblica Italiana La coscienza di una donna, di una cittadina italiana che ha sempre avuto a cuore le sorti del suo Paese e che non ha mai nascosto quali siano iche ritiene indispensabili per il bene comune di tutta la cittadinanza. Alla vigilia ...

