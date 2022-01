Life is Strange Remastered Collection: disponibile una nuova anteprima (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Square Enix ha pubblicato una succosa anteprima della Life is Strange Remastered Collection. Scopriamo insieme tutti i miglioramenti grafici Manca ormai poco all’uscita della Collection di Life is Strange. Quest’ultima includerà i primi due titoli della serie Life is Strange rimasterizzati con una rinnovata veste grafica. Il bundle sarà disponibile per tutte le console, incluso PC, Stadia e GeForce Now. Con modelli dei personaggi aggiornati, miglioramenti nel motion capture e altro ancora, potremo rivivere le avventure scolastiche e di vita di Chloe e Max riscoprendo una delle migliori serie videoludiche delle scorsa generazione. Scopriamo in questa anteprima quali saranno i ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Square Enix ha pubblicato una succosadellais. Scopriamo insieme tutti i miglioramenti grafici Manca ormai poco all’uscita delladiis. Quest’ultima includerà i primi due titoli della serieisrimasterizzati con una rinnovata veste grafica. Il bundle saràper tutte le console, incluso PC, Stadia e GeForce Now. Con modelli dei personaggi aggiornati, miglioramenti nel motion capture e altro ancora, potremo rivivere le avventure scolastiche e di vita di Chloe e Max riscoprendo una delle migliori serie videoludiche delle scorsa generazione. Scopriamo in questaquali saranno i ...

