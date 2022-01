Licei musicali: solo uno per provincia. Troppo distanti per molti studenti di piccoli paesi. Perché non istituire l'”indirizzo musicale” nei Licei? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di iscrizioni al prossimo anno scolastico 2022/23. Per i Licei musicali ci sarà un numero alto di esse? Dall'analisi dei dati dello scorso anno, la risposta sembrerebbe negativa. In attesa dei dati aggiornati, scade tra poche ore l'istanza, abbiamo effettuato una riflessione sulla situazione ad oggi dei Licei musicali. Ve ne sono pochi, uno per provincia tranne sporadici casi, con la conseguenza che ci sono pochi iscritti. I Licei musicali costituiscono il percorso formativo più completo propedeutico all'iscrizione ai Conservatori. La realtà è che non decollano. L'anno scorso solo lo 0,7 % di iscrizioni. L'ipotesi è azzardata: ma se venissero istituiti all'interno dei ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di iscrizioni al prossimo anno scolastico 2022/23. Per ici sarà un numero alto di esse? Dall'analisi dei dati dello scorso anno, la risposta sembrerebbe negativa. In attesa dei dati aggiornati, scade tra poche ore l'istanza, abbiamo effettuato una riflessione sulla situazione ad oggi dei. Ve ne sono pochi, uno pertranne sporadici casi, con la conseguenza che ci sono pochi iscritti. Icostituiscono il percorso formativo più completo propedeutico all'iscrizione ai Conservatori. La realtà è che non decollano. L'anno scorsolo 0,7 % di iscrizioni. L'ipotesi è azzardata: ma se venissero istituiti all'interno dei ...

