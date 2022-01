Licata, uccide la famiglia del fratello poi si spara: dietro alla strage la spartizione di alcuni terreni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tragedia a Licata, dove questa mattina Angelo Tardino, 48 anni, ha ucciso il fratello Diego, 45 anni, la cognata e i due nipotini. Una strage in piena regola, per motivi di interesse. L’assassino, dopo il tremendo gesto, ha chiamato i carabinieri che lo stavano convincendo a costituirsi. Mentre era al telefono, però, l’uomo si è sparato alla testa. Una volta trovato il corpo dell’assassino, le forze dell’ordine hanno pensato fosse morto. Sono stati i sanitari dell’ambulanza ad accorgersi che respirava ancora. Così l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Caltanissetta. Lì è morto diverse ore più tardi, a causa delle ferite irreparabili riportate al cervello. I medici della Rianimazione hanno infatti constatato che il paziente non era operabile. dietro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tragedia a, dove questa mattina Angelo Tardino, 48 anni, ha ucciso ilDiego, 45 anni, la cognata e i due nipotini. Unain piena regola, per motivi di interesse. L’assassino, dopo il tremendo gesto, ha chiamato i carabinieri che lo stavano convincendo a costituirsi. Mentre era al telefono, però, l’uomo si ètotesta. Una volta trovato il corpo dell’assassino, le forze dell’ordine hanno pensato fosse morto. Sono stati i sanitari dell’ambulanza ad accorgersi che respirava ancora. Così l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Caltanissetta. Lì è morto diverse ore più tardi, a causa delle ferite irreparabili riportate al cervello. I medici della Rianimazione hanno infatti constatato che il paziente non era operabile....

