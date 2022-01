Licata, strage in casa. Uccide fratello, cognata e i nipoti di 15 e 11 anni. L'omicida muore in ospedale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) strage a (Agrigento) questa mattina. Prima ha ucciso il fratello, la cognata e i nipoti di 11 e 15 anni. Poi si è dato alla fuga, sparandosi mentre era al telefono con i carabinieri. Trasportato in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022)a (Agrigento) questa mattina. Prima ha ucciso il, lae idi 11 e 15. Poi si è dato alla fuga, sparandosi mentre era al telefono con i carabinieri. Trasportato in ...

