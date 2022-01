Licata | stermina la famiglia  del fratello per l’eredità |  poi si spara mentre è al telefono con i carabinieri

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aun uomo di 48 anni, Angelo Tardino, hato ladel, compresi i nipoti di 11 e 15 anni, poi si è suicidato, alcon i. I cadaveri sono stati trovati in un’abitazione di via Riesi

Strage familiare, forse dovuta a litigio economico: uccisi anche i due figli della coppia Con il passare dei minuti si è aggravato il bilancio della strage familiare avvenuta a, in via Riesi. ...E' terminata così la caccia al killer, Angelo Tardino, 48enne di. Questa mattina, forse al culmine di una lite familiare, ha estratto una pistola facendo fuoco all'indirizzo dei parenti. E' ...Angelo Tardino, l'uomo di 48 anni che ha sterminato la famiglia a Licata uccidendo il fratello, la cognata e due nipotini di 15 e 11 anni, dopo la strage si è suicidato mentre era al telefono con i ca ...11:14Licata: uccide fratello, cognata e due nipoti. Poi si spara 11:13Palermo ricorda Mario Francese: "Il suo senso del dovere lezione per tutti" 11:13Prevenzione e salute del sorriso: come superare l ...