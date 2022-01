Lezioni di persiano, Viaggio nella grande bellezza o Visioni? La tv del 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 26 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Lezioni di persiano”. 1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile. Canale5 alle 21.20 proporrà “Viaggio ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 26su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “di”. 1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi pergrazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile. Canale5 alle 21.20 proporrà “...

Advertising

Gl3nda_92 : @ICapovolto Parlando di film domani ciò oggi praticamente su RAI 1 va in onda un film sempre sulla Shoah, LEZIONI DI PERSIANO. - donvitorap : Mercoledì sera da non perdere Rai 1, LEZIONI DI PERSIANO, sarà un gran film! - g2912l : Lezioni di persiano, da vedere #leredita - valsmelanhoolia : @Fr1tz_Lang sii domani sera danno Lezioni di Persiano e lui è nel cast! - giacy_greys : Nel mio articolo ecco 5 film da vedere (e rivedere) in occasione del #GiornodellaMemoria. -