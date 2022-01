Lezioni di persiano: va in onda in prima serata su Rai1 il film per il Giorno della Memoria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio 2022 su Rai1 va in onda a partire dalle ore 21:25 la toccante pellicola Lezioni di persiano. La rete ammiraglia della televisione pubblica intende celebrare il Giorno della Memoria con l’emozionante storia di Gilles, un ebreo belga, che nel 1942 viene arrestato e per salvarsi da morte certa si spaccia per un persiano grazie ad un libro in lingua farsi in suo possesso. Per uno scherzo del destino l’uomo finirà ad insegnare questa lingua che di fatto non conosce al direttore del campo nazista che vorrebbe aprire un ristorante in Iran finita la guerra ma che imparerà una lingua che non esiste. Scopri le curiosità, il film e la trama completa della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio 2022 suva ina partire dalle ore 21:25 la toccante pellicoladi. La rete ammiragliatelevisione pubblica intende celebrare ilcon l’emozionante storia di Gilles, un ebreo belga, che nel 1942 viene arrestato e per salvarsi da morte certa si spaccia per ungrazie ad un libro in lingua farsi in suo possesso. Per uno scherzo del destino l’uomo finirà ad insegnare questa lingua che di fatto non conosce al direttore del campo nazista che vorrebbe aprire un ristorante in Iran finita la guerra ma che imparerà una lingua che non esiste. Scopri le curiosità, ile la trama completa...

donvitorap : RT @DSottocultura: Dopo il the o mocaccino delle 5, alle 7 ci va il caffè quotidiano da Self a gratis, le cassiere mi amano.... Stasera Rai… - DSottocultura : Dopo il the o mocaccino delle 5, alle 7 ci va il caffè quotidiano da Self a gratis, le cassiere mi amano.... Staser… - albeggiava52 : Stasera su Rai uno 'Lezioni di persiano', film che non perderò... Tanto feroci quei nazisti quanto ottusi e boccaloni... - IOdonna : Il rapporto vittima-carnefice tra un giovane ebreo e un gerarca nazista. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Lezioni di persiano”. Le parole inventate che salvano la vita -