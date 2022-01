Letteratura erotica | 10 libri per accendere la fantasia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La sensualità inè spesso sminuita come piacere frivolo se non immorale, materia per libertini o casalinghe annoiate. Nel XIX secolo persino i romanzi d’amore erano guardati con sospetto, accusati di mettere in testa alle signorine di buona famiglia ogni genere di pericolosa sciocchezza. Pensate a Madame Bovary, traviata dalle sue letture al punto di lasciarsi consumare da passioni illecite quando avrebbe potuto accontentarsi di una quieta esistenza da moglie di provincia. Possiamo davvero darle torto se alle letture edificanti e mortalmente noiose imposte dagli educatori ha preferito nutrirsi di illusioni romantiche? Tanto più che le scienze sociali hanno ormai riabilitato lae sentimentale come una forma legittima di evasione. Piace così tanto perché intriga, diverte, rilassa e distrae, suggerisce un ...