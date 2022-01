Lettera in bottiglia da Scozia trovata in Norvegia dopo 25 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lettera bottiglia

ANSA Nuova Europa

Joanna Buchan - racconta la Bbc - aveva otto anni quando lasciò cadere lada un peschereccio al largo di Peterhead nel 1996 per un progetto scolastico. Nellarivelava l'amore per i ...Visti i whatsapp che consigliavano agli invitati di portarsi una, è più probabile la ... molti conservatori che ancora non l'hanno fatto invierebbero unaal Comitato 1922 per chiedere ...Johanna Buchan aveva otto anni quando lasciò cadere la bottiglia da un peschereccio, ora chi quella bottiglia l’ha trovata ha rintracciato anche lei tramite i social ...(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Un messaggio in una bottiglia inviato da una ragazzina in Scozia è stato trovato in Norvegia 25 anni dopo. Joanna Buchan - racconta la Bbc - aveva otto anni quando lasciò cader ...