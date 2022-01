Letizia di Spagna si riscatta: gonna in pelle con spacco ad alta seduzione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Letizia di Spagna torna in pubblico con un look interamente nuovo, tutto giocato sul suo stile rock: blusa oversize e gonna in pelle nera di Hugo Boss che è accessibile a tutte sia nel modello che nel costo: 349 euro, ora in saldo a 249. Letizia di Spagna, bufera a Palazzo Letizia di Spagna ultimamente ci aveva deluse in fatto di outfit, indossando per la settima volta il completo grigio di Felipe Varela e riciclando in tailleur pantaloni antracite, fin troppo austero. Ma il suo stile sottotono si giustifica con la bufera che ha travolto la Monarchia a causa del tradimento di Iñaki Urdangarin e il conseguente divorzio dall’Infanta Cristina. La Reina ora però prende in mano la situazione e si riscatta. Mentre suo marito Felipe è in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ditorna in pubblico con un look interamente nuovo, tutto giocato sul suo stile rock: blusa oversize einnera di Hugo Boss che è accessibile a tutte sia nel modello che nel costo: 349 euro, ora in saldo a 249.di, bufera a Palazzodiultimamente ci aveva deluse in fatto di outfit, indossando per la settima volta il completo grigio di Felipe Varela e riciclando in tailleur pantaloni antracite, fin troppo austero. Ma il suo stile sottotono si giustifica con la bufera che ha travolto la Monarchia a causa del tradimento di Iñaki Urdangarin e il conseguente divorzio dall’Infanta Cristina. La Reina ora però prende in mano la situazione e si. Mentre suo marito Felipe è in ...

