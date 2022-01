L’esito degli esami di Ibrahimovic | cosa filtra in vista del derby

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le condizioni di Zlatantengono in apprensione il Milan, specialmente a margine della sfida contro l'Inter. Il dolore al tendine d'Achille potrebbe, infatti, far saltare allo svedese ildella Madonnina. Secondo La Gazzetta dello Sport, a Milanelloun certo ottimismo sulla gravità dell'infortunio. I controlli, difatti, non hanno evidenziato risultati preoccupanti. Dunque, buone notizie per Stefano Pioli che, probabilmente potrà contare sul proprio attaccante per la stracittadina del 5 febbraio.