“Les Petits As” Under 14 | Angelica Sara centra gli ottavi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prosegue l’avventura della giovane sanremese, partita dalle qualificazioni, nel torneo di Tarbes (Francia), il più importante nel panorama internazionale di categoria. Nel maschile stop al 2° turno per Vito Darderi, che è nei quarti in doppio, come le azzurrine Marino/Garbelli

Advertising

riviera24 : 'Les Petits As' di Tarbes, la sanremese Angelica Sara vola agli ottavi - Riviera24 -

Ultime Notizie dalla rete : Les Petits

FIT

... notamment avec Angelina Jolie et Sharon Stone , respectivement dansfilms The Tourist (2010) et Largo Winch 2 (2011). Même s'il ne tenait que derôles dans ces longs - métrages, l'acteur ...Tra i produttori che si sono specializzati nella realizzazione delle tiny house spicca la francese Baluchon, con sede aPrimeaux, a Le Pallet, azienda capace di trasformare in realtà i ...Un premier projet de jardin partagé dans le square Franzosini avait semé l’émoi cet automne. Les riverains s’opposaient à l’abattage d’arbres. Le centre social vient de présenter une nouvelle feuille ...La Grosse Équipe, à l’origine du succès de la télé réalité “Les Anges”, souhaite organiser une réunion avec les anciennes stars du programme. Leur rêve : rassembler Loana, Nabilla, Jazz et compagnie d ...