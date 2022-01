L’emozione alla sfilata Couture di Valentino che rompe gli schemi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alcuni look della sfilata inclusiva di Valentino Haute Couture primavera estate 2022. La bellezza può essere commovente. Così è stato per la collezione Haute Couture primavera estate 2022 di Valentino: una sfilata in cui il direttore creativo Pier Paoli Piccioli è riuscito a incanalare magnificenza e sentimento, sogno e realtà. Anche grazie ad un cambio di prospettiva e ad un casting inclusivo. Nuovi punti di vista Per una volta, forse, il pathos vissuto dal pubblico in remoto, connesso alla sfilata in streaming, è stato più forte di quello degli ospiti presenti. Merito di una diretta che offriva una visione allargata della sfilata, svelando ciò che di solito rimane dietro le quinte, specialmente se si tratta ... Leggi su amica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alcuni look dellainclusiva diHauteprimavera estate 2022. La bellezza può essere commovente. Così è stato per la collezione Hauteprimavera estate 2022 di: unain cui il direttore creativo Pier Paoli Piccioli è riuscito a incanalare magnificenza e sentimento, sogno e realtà. Anche grazie ad un cambio di prospettiva e ad un casting inclusivo. Nuovi punti di vista Per una volta, forse, il pathos vissuto dal pubblico in remoto, connessoin streaming, è stato più forte di quello degli ospiti presenti. Merito di una diretta che offriva una visionergata della, svelando ciò che di solito rimane dietro le quinte, specialmente se si tratta ...

FraaaGG : È arrivato alla porta un amico di mio nonno che non vedeva da nove anni, non vo dico l'emozione nei suoi occhi. ?????? - NicoDM_foto : Io ci metto la foto tu la chiave di lettura, dai un titolo alla foto che rappresenti l'emozione o il pensiero che t… - toyota_italia : Gara virtuale, adrenalina reale. Corri per l’emozione e per i premi speciali della Toyota #GRYarisRallyEcup su Play… - sportli26181512 : #Coverciano, #FernandoDeNapoli in visita al #MuseodelCalcio: L'emozione più grande è stata fissata in uno scatto da… - Roberto55979047 : RT @_akaaatiamo: l’emozione e la felicità che stiamo provando per lui per un qualcosa di grande verso questo nuovo viaggio meraviglioso e c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emozione alla "La Storia non ragiona. È il grande regno delle emozioni e io ve lo racconto" ilGiornale.it