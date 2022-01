Lega Serie A, De Siervo: “Grazie alla Guardia di Finanza un altro colpo alla guerra alla pirateria” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Grazie al prezioso lavoro delle nostre forze dell’ordine è stato messo a segno un altro importante colpo nella guerra contro la pirateria. È inaccettabile che oltre mezzo milione di utenti abbiano potuto usufruire ilLegalmente, per mesi, di un contenuto premium come il calcio restando impuniti”. Queste le parole dell’amministratore deLegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che tramite una nota comparsa sul sito ufficiale ha parlato dell’operazione anti-pirateria odierna della Guardia di Finanza. “La Lega Serie A è impegnata ormai da tempo in questa battaglia contro organizzazioni criminali che recano danni incalcolabili ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “al prezioso lavoro delle nostre forze dell’ordine è stato messo a segno unimportantenellacontro la. È inaccettabile che oltre mezzo milione di utenti abbiano potuto usufruire illmente, per mesi, di un contenuto premium come il calcio restando impuniti”. Queste le parole dell’amministratore deto dellaA, Luigi De, che tramite una nota comparsa sul sito ufficiale ha parlato dell’operazione anti-odierna delladi. “LaA è impegnata ormai da tempo in questa battaglia contro organizzazioni criminali che recano danni incalcolabili ...

Advertising

AntoVitiello : Depositato in Lega Serie A il contratto di Marko #Lazetic (titolo definitivo) - Lega_B : La Serie B è stata la tua casa per molto tempo ed è stato un onore accoglierti. Gianni Di Marzio è un nome che re… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Riparte l'Integrity Tour con le squadre di serie C, prima tappa Andria - sportface2016 : Lega #SerieA, #DeSiervo: “Grazie alla #GuardiadiFinanza un altro colpo alla guerra alla pirateria” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Riparte l'Integrity Tour con le squadre di serie C, prima tappa Andria -