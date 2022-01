Le donne pensano allo sciopero contro Barù | nessuna confidenza | ma c’è chi dice no

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è in atto una sorta didella parola. Il vippone infatti, avrebbe mancato di rispetto ad alcune concorrenti e per questo motivo, Nathaly Caldonazzo in qualche modo sta guidando questa rivolta. Una sorta didella parola: la concorrente ha suggerito di non dare retta a, sedi loro parla con lui, il nobile, non potrà fare tanto il galletto come è successo negli ultimi giorni. Il motivo di questo, sarebbe legato ad alcune parole molto forti che a detta di alcuneavrebbe usato parlando di loro. Ma non solo. Anche Jessica si è detta stanca del fatto che lui continui a punzecchiarla ma che poi non abbia voglia di conoscerla bene, senza dare ...