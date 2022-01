Lazio, Muriqi domani a Mallorca per le visite mediche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da domani Muriqi sarà un nuovo giocatore del Mallorca: l’attaccante della Lazio è atteso in Spagna per le visite mediche La Lazio domani saluterà Vedat Muriqi. L’attaccante biancoceleste volerà a Mallorca per sostenere le visite mediche di rito. Nuova avventura per Muriqi, dunque, e a riportarlo è il Diario De Mallorca, in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dasarà un nuovo giocatore del: l’attaccante dellaè atteso in Spagna per leLasaluterà Vedat. L’attaccante biancoceleste volerà aper sostenere ledi rito. Nuova avventura per, dunque, e a riportarlo è il Diario De, in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

