L'attore Peter Dinklage contro il remake di Biancaneve: "I nani sono offensivi". E la Disney obbedisce (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen — Vietato usare attori nani nel rifacimento di Biancaneve e i sette nani: sono offensivi. Così Peter Dinklage, stella indiscussa della serie Game of Thrones, ha stigmatizzato la decisione della Disney di girare il remake del celebre cartone animato. I nani di Biancaneve sono offensivi Intervenuto nel postcast WTF di Marc Maron, Dinklage — che è affetto da acondroplasia, una forma di nanismo — ha puntato il dito contro il modo in cui si continua a raccontare la storia di Biancaneve e i sette nani. «Si è progressisti in un modo, ma dall'altro si continua a raccontare una ...

