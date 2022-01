Latina, tre anni e 3 mesi per violenza sessuale e stalking su colleghe (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre anni e tre mesi di reclusione. E’ condanna inflitta dal Tribunale di Latina a Vincenzo Pinto, ex dipendente del supermercato di via Ezio a Latina accusato di violenza sessuale e stalking nei riguardi di sette colleghe. Sei anni fa l’imputato, stando alla pubblica accusa e alle conferme in aula delle presunte vittime, per lungo tempo avrebbe rappresentato un incubo per le colleghe. Avrebbe preso più volte a palpeggiarle, insultarle, minacciarle, e in un caso si sarebbe presentato anche sotto casa di una di esse, riuscendo a risalire all’appartamento tramite foto pubblicate su Facebook. Davanti ai giudici una delle dipendenti del supermercato ha raccontato di 15 anni di mobbing. Dopo la decisione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tree tredi reclusione. E’ condanna inflitta dal Tribunale dia Vincenzo Pinto, ex dipendente del supermercato di via Ezio aaccusato dinei riguardi di sette. Seifa l’imputato, stando alla pubblica accusa e alle conferme in aula delle presunte vittime, per lungo tempo avrebbe rappresentato un incubo per le. Avrebbe preso più volte a palpeggiarle, insultarle, minacciarle, e in un caso si sarebbe presentato anche sotto casa di una di esse, riuscendo a risalire all’appartamento tramite foto pubblicate su Facebook. Davanti ai giudici una delle dipendenti del supermercato ha raccontato di 15di mobbing. Dopo la decisione ...

