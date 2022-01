Lasciano una pinza nell'intestino del paziente, Antonio muore a 78 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Doveva essere un semplice intervento di routine, si è trasformato in una storia drammatica e paradossale. , un uomo di 78 anni, era stato operato al Policlinico di Bari per rimuovere i calcoli alla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Doveva essere un semplice intervento di routine, si è trasformato in una storia drammatica e paradossale. , un uomo di 78, era stato operato al Policlinico di Bari per rimuovere i calcoli alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Lasciano una Lasciano una pinza nell'intestino del paziente, Antonio muore a 78 anni Il motivo? Hanno lasciato una pinza nell'intestino e hanno richiuso la ferita senza rendersene conto . Una svista, che è costata alla vittima altre tre operazioni, poiché nella seconda non si erano ...

Lasciano una pinza nell'intestino del paziente, Antonio muore a 78 anni leggo.it Lasciano una pinza nell'intestino del paziente, Antonio muore a 78 anni Doveva essere un semplice intervento di routine, si è trasformato in una storia drammatica e paradossale. Antonio Gigliola, un uomo di 78 anni, era stato operato al Policlinico ...

