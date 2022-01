L’Amica Geniale racconta gli anni ’70, terza stagione in onda dopo Sanremo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Le amiche geniali Lia e lenù sbarcano su Rai1 subito dopo Sanremo. La terza stagione de L’Amica Geniale, andrà in onda da domenica 6 febbraio per un totale di quattro prime serate evento. Siamo così arrivati a ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Regista stavolta è Daniele Luchetti, che succede a Saverio Costanzo rimasto come sceneggiatore insieme a Francesco Piccolo, la stessa Elena Ferrante e Laura Paolucci. La terza stagione è stata girata tra Napoli e Firenze, nonché sulla celebre passeggiata a mare di Viareggio ma anche a Torino. Immutate le due attrici principali, le amiche – sulla scena e nella vita – Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Le amiche geniali Lia e lenù sbarcano su Rai1 subito. Lade, andrà inda domenica 6 febbraio per un totale di quattro prime serate evento. Siamo così arrivati a ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Regista stavolta è Daniele Luchetti, che succede a Saverio Costanzo rimasto come sceneggiatore insieme a Francesco Piccolo, la stessa Elena Ferrante e Laura Paolucci. Laè stata girata tra Napoli e Firenze, nonché sulla celebre passeggiata a mare di Viareggio ma anche a Torino. Immutate le due attrici principali, le amiche – sulla scena e nella vita – Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco ...

