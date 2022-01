L’alternanza scuola-lavoro forma futuri lavoratori ubbidienti e sottopagati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lorenzo Parelli, studente all’ultimo anno di scuola superiore, è morto schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda di costruzioni meccaniche. “È uscito per andare a scuola e non è più tornato”, si dispera la madre. Lorenzo è morto in orario scolastico, durante le ore di alternanza che dovrebbero preparare gli studenti al mondo del lavoro. Ossia, all’insieme delle attività e delle funzioni “che concorrono al progresso materiale e spirituale della società”. Dunque, alla produzione di beni e servizi e all’organizzazione di questa produzione. Avete però mai avuto notizia di studenti e studentesse che, durante le ore di alternanza scuola-lavoro, svolgano mansioni manageriali? Che assistano gli azionisti mentre si spartiscono i dividendi? Che affiancano gli amministratori delegati mentre ristrutturano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lorenzo Parelli, studente all’ultimo anno disuperiore, è morto schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda di costruzioni meccaniche. “È uscito per andare ae non è più tornato”, si dispera la madre. Lorenzo è morto in orario scolastico, durante le ore di alternanza che dovrebbero preparare gli studenti al mondo del. Ossia, all’insieme delle attività e delle funzioni “che concorrono al progresso materiale e spirituale della società”. Dunque, alla produzione di beni e servizi e all’organizzazione di questa produzione. Avete però mai avuto notizia di studenti e studentesse che, durante le ore di alternanza, svolgano mansioni manageriali? Che assistano gli azionisti mentre si spartiscono i dividendi? Che affiancano gli amministratori delegati mentre ristrutturano ...

Advertising

ilfoglio_it : L’indegna strumentalizazzione della morte di un ragazzo contro un'alternanza scuola-lavoro che funziona. Altro che… - fattoquotidiano : ABOLIAMO L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L'appello di Salvatore Cannavò e Christian Raimo: raccogliamo tutte le adesioni… - lauraboldrini : #LorenzoParelli, studente di 18 anni travolto da un attrezzo nel suo ultimo giorno di stage in fabbrica, a #Udine.… - mauroadivito : RT @Axen0s: è morto un ragazzo in uno stage e di cosa ha parlato per tre giorni la vera sinistra? Di una cosa che non c'entra un cazzo: l'a… - Her0ndale__ : RT @speroscherzi_: Alle superiori che non ce n'è bisogno mandano gli studenti a fare l'alternanza scuola lavoro, all'università sia mai che… -