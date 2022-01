Lady Gaga si racconta da Jimmy Kimmel: la scena di sesso con Salma Hayek e altri retroscena di House of Gucci (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lady Gaga è stata ospite della puntata di ieri sera del talk show Jimmy Kimmel Live, dalla scena di sesso con Salma Hayek al buffet sul set di House of Gucci, l’artista offre un occhio sul dietro le quinte del film. Che siate fan o meno di Lady Gaga poco importa, ma è innegabile che la personalità dell’artista newyorkese la renda irresistibile, affascinante da ascoltare e un piacere da guardare. Nonostante il suo posto d’onore tra le icone pop di questo secolo e la sua carriera d’attrice che ha inaspettatamente preso il volo qualche anno fa, con il film A Star is Born, Stefani Joanne Angelina Germanotta (il suo vero nome) si mostra affabile, divertente e con i piedi per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è stata ospite della puntata di ieri sera del talk showLive, dalladiconal buffet sul set diof, l’artista offre un occhio sul dietro le quinte del film. Che siate fan o meno dipoco importa, ma è innegabile che la personalità dell’artista newyorkese la renda irresistibile, affascinante da ascoltare e un piacere da guardare. Nonostante il suo posto d’onore tra le icone pop di questo secolo e la sua carriera d’attrice che ha inaspettatamente preso il volo qualche anno fa, con il film A Star is Born, Stefani Joanne Angelina Germanotta (il suo vero nome) si mostra affabile, divertente e con i piedi per ...

